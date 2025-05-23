أخبار الرياضة اليوم، محمد صلاح يكشف موعد اعتزاله، الرمادي يعلن إصابته بقطع جزئي في الغضروف، الأهلي يتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة خصم عملاق مثل صن داونز مشددا على أن وصول بيراميدز للنهائي هو مكافأة له وللاعبيه ولكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول طوال الموسم.

انتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، ما يتعرض له فريقه، مشددا على أنه لا يلقى أي دعم من المنظومة الرياضية في مصر.

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في ظل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

عبر دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالتواجد هو وزملائه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الفريق القوي صن داونز الذي يعد واحدا من أقوى فرق قارة أفريقيا، ولكن في النهاية بيراميدز رغم حداثة عهده وصل إلى هذه المرحلة الحاسمة ويسعى لأن يكون بطلا للبطولة الأقوى في القارة السمراء.

كرة اليد، توج فريق بترو أتليتكو الأنجولي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات بعد الفوز علي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، بنتيجة 29-18 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي.



قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز مهمة جدًا للفريق، وتُعد بمثابة إعداد جيد لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي تلقى تأكيدًا من المحكمة الرياضية الدولية، بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

توج الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره وادي دجلة، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في نهائي بطولة كأس مصر.

أكد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة يثق في الجهاز الفني ولاعبي الفريق بشكل كبير، من أجل تحقيق بطولة كأس مصر هذا الموسم.

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 31ـ 28 في المباراة النهائية، التي أقيمت بينهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر الأهلي في الجزيرة.

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