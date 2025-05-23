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رياضة

المحكمة الرياضية الدولية تتسلم رد الزمالك بشأن شكوى بيراميدز ضد الأهلي

الزمالك
الزمالك

قال عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي تلقى تأكيدًا من المحكمة الرياضية الدولية، بتسلم المحكمة رد نادي الزمالك من خلال مكتب المحاماة السويسري المكلّف من نادي الزمالك بالرد على الطلب الذي تقدم به نادي بيراميدز في الشق المستعجل للشكوى أمام المحكمة الرياضية.

وجاء تحرك نادي الزمالك وفقًا للإجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشكاوى، ورد الزمالك لا يرتبط بمسار الشكوى وطلبات النادي التي يقدمها النادي للمحكمة الرياضية خلال اليومين القادمين بخصوص قرار لجنة التظلمات ورابطة الأندية حول واقعة انسحاب الأهلي من مباراة القمة في المرحلة النهائية من بطولة الدوري هذا الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، غدا السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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