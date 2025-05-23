دودو الجباس: لقب أفريقيا هدف لاعبي بيراميدز مهما كانت التحديات (فيديو وصور)

عبر دودو الجباس مهاجم فريق نادي بيراميدز، عن سعادته وشعوره بالفخر الشديد بالتواجد هو وزملائه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الفريق القوي صن داونز الذي يعد واحدا من أقوى فرق قارة أفريقيا، ولكن في النهاية بيراميدز رغم حداثة عهده وصل إلى هذه المرحلة الحاسمة ويسعى لأن يكون بطلا للبطولة الأقوى في القارة السمراء.

تصريحات دودو الجباس

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق نجح في تقديم نفسه بصورة رائعة هذا الموسم في جميع البطولات ولديه حافز قوي لأن ينهي موسمه بشكل مثالي، وأمامه الفرصة للتتويج بثلاث بطولات خلال ١٠ أيام وهو ما يمثل حافزا كبيرا للاعبين والكل يشعر بحجم المسئولية والمكانة التي سيصل إليها بيراميدز إذا حقق تلك البطولات.

دودو الجباس أكد أن الفريق كل مباراة يلعبها يحصل على الثقة والخبرة المطلوبة ومن الرائع مواجهة أندية كبيرة في القارة الأفريقية، وبيراميدز له أن واجه أندية جنوب أفريقية أكثر من مرة وكذلك واجه صن داونز وتعادل معه هنا في بريتوريا، موضحا أن الخصم مختلف تماما عن أورلاندو الذي أزاحه بيراميدز في طريقه للنهائي، لأن صن داونز أقوى وأكثر خبرة في دوري الأبطال ولعب النهائيات، ويتوقع أن تكون مواجهة غاية في القوة أمام منافس قوي.

أوضح الجباس أن اللاعبين في مرحلة حاسمة في مشوارهم ولديهم الحافز الكبير لتحقيق لقب أقوى بطولة في أفريقيا، ولن ينشغل اللاعبون بما يحدث في الدوري وآخر مباراة والتركيز منصب بالكامل على مواجهة النهائي القاري.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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