الرمادي: لعنة إصابات لاعبي الزمالك ضربتني وتعرضت لقطع جزئي بالغضروف

قال أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز مهمة جدًا للفريق، وتُعد بمثابة إعداد جيد لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قبل اللقاء: "الفريق يعمل بشكل جيد استعدادًا لمباراة الغد، وهناك إيجابيات كثيرة تحققت في الفترة الأخيرة، وأتمنى اكتمال صفوف الفريق في ظل الإصابات التي يعاني منها الزمالك، وأتوقع عودة جميع اللاعبين خلال أسبوع تقريبًا".



وواصل أيمن الرمادي قائلًا: "كان مخططًا الانتظام في معسكر لمدة 4 أيام، وبسبب ظروف معينة تقلص المعسكر لمدة يومين في الإسماعيلية وكان مفيدًا للفريق، ويجب أن نتعامل مع المستجدات، والفريق يأخذ خطوات جيدة للظهور بأفضل صورة، وهناك دوافع لدى اللاعبين، وبدون مبالغة، جمهور الزمالك يريد أن يرى لاعبيه في ثوب الإجادة، واللاعبون حريصون على إرضاء الجماهير، وهذا أكبر دافع، والدوافع الأخرى أن الزمالك يحتاج للخروج ببطولة هذا الموسم، واللاعبون يعلمون قيمة النادي".

وتابع المدير الفني: "الإصابات التي يعاني منها الفريق أمر صعب جدًا، وعندما توليت المهمة اكتشفت أن هناك أمورًا بعيدة عن الجهاز الطبي بها خلل تحتاج إلى علاج، ونجني تراكمات موسم كامل، وأحترم كل وجهات النظر، ونحتاج للعمل بشكل أدق مع اللاعبين كي لا يكونوا عرضة كبيرة للإصابات، ونبرئ ساحة الجهاز الطبي لأنهم تعرضوا لهجوم كبير في الفترة الماضية، ولا أحب إلقاء اللوم على الآخرين، وأنا المسئول عن أي أمر في الفريق مسئولية مباشرة، ودوري هو تحمل المسئولية وحماية الأجهزة التي تعمل".

وأضاف أيمن الرمادي: "عودة المصابين للمباريات والتدريبات مسئولية الجميع، وأعتقد أن محمود جهاد اقترب من العودة، وبالنسبة لأحمد الجفالي سيتم تقييم موقفه في الفترة المقبلة".

وعلّق المدير الفني على عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق للتدريبات قائلًا: "أحب اللاعب ذا القيمة في الملعب، خاصة وأن اللاعب الموهوب صاحب اللمسات المعينة يُضيف لي على المستوى الشخصي، وهذا أمر جيد".

وواصل أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: "لعنة الإصابات ضربتني في معسكر الإسماعيلية، وتعرضت لإصابة بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، وتابعت تدريب الأمس من الملعب بسبب الإصابة، والأمور أفضل بالنسبة لي حاليًا، وبعد الكأس سأخضع لمنظار الركبة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "سنكون جنودًا لمصلحة الفريق، ونجتهد لمصلحة الزمالك، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة لاختيار الطريق الصحيح لظهور الفريق بأفضل حال".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بتروجت، غدا السبت 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

وتنطلق مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري الممتاز غدا السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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