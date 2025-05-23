بترو أتليتكو يفوز على الأهلي 29-18 ويتوج بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد للسيدات

كرة اليد، توج فريق بترو أتليتكو الأنجولي بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للسيدات بعد الفوز علي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي، بنتيجة 29-18 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للسيدات

وكان الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، تأهل لنهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا بالقاهرة بعد الفوز على فريق جمعية الساحل التونسي بنتيجة (22-20)، في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة (35-25).

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة 39-19، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة 39-21، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي 25-22.

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