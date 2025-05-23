يورتشيتش: تأهل بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا مكافأة لي (صور)

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه فخور للغاية بتواجد فريقه في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة خصم عملاق مثل صن داونز مشددا على أن وصول بيراميدز للنهائي هو مكافأة له وللاعبيه ولكل من يعمل في هذا النادي على المجهود الخرافي المبذول طوال الموسم.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن وصول بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر في القارة ويلعب فيها عمالقة أفريقيا بعد أقل من ٧ سنوات فقط على تأسيس النادي، وفي ثاني مشاركة له في دوري الأبطال، هي معجزة بكل المقاييس ولم يكن أحد يتوقع للفريق ذلك، ولكنه يؤمن بلاعبيه وقدرتهم على الفوز باللقب رغم صعوبة وقوة المنافس الأكثر خبرة في البطولة، موضحا أن مباراة صن داونز هي أكبر تحدي طوال مشواره كمدرب مع كرة القدم.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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