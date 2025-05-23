يورتشيتش: بيراميدز يلعب نهائي 3 بطولات في 10 أيام و مسئولو الكرة يتجاهلونه (فيديو )

انتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، ما يتعرض له فريقه، مشددا على أنه لا يلقى أي دعم من المنظومة الرياضية في مصر.

تصريحات مدرب بيراميدز

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز ينافس على كل الجبهات وخلال ١٠ أيام فقط يلعب ٣ نهائيات في ٣ بطولات، وسيكون لأول مرة في التاريخ يلعب بنهائي أبطال إفريقيا ولديه مباراة حاسمة في الدوري المصري بين مباراتي نهائي دوري الأبطال

وشدد على أن بيراميدز لا يجد الدعم من أحد إلا من إدارته وثقة لاعبيه وفخرهم بأنفسهم وقدرتهم على حصد البطولات.

المدير الفني شدد على أن فريقه يمتلك لاعبين رائعين، وسعيد بقيادة هذه المجموعة الرائعة من النجوم، وهم مزيج بين الشباب والخبرة، وهو على ثقة بأن الجمهور الذي سيحتشد بهم ملعب لوفتس فيرسفيلد سيشهد مباراة قوية من جانب بيراميدز، القادر على تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة، موضحا أنه تحدث مع لاعبيه في المحاضرة بأننا لم نحضر من أجل أن ندافع أمام صن داونز وعلينا أخذ المبادرة والتسجيل في بريتوريا.

موعد مباراة صن داونز وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي في الرابعة من مساء غد السبت على ستاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو المقبل على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

القناة الناقلة لمباراة صن داونز وبيراميدز

وتذاع مباراة صن داونز وبيراميدز في نهائي دوري الأبطال عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة صن داونز وبيراميدز

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الحكم السوداني محمود إسماعيل حكما للساحة، ويعاونه مواطنه السوداني محمد عبد الله المساعد الأول، والمساعد الثاني أحمد عبد الرازق من جيبوتي، والحكم الرابع باسيفيك نداييها وناياما من بوروندي، وعلى تقنية الفار دانيال لاريا من غانا، ويعاونه ساليما موكانسانجا من رواندا.

ويراقب المباراة هارونا مواندا من أوغندا، ومراقب الحكام أثانثي موكبيتو من رواندا، والمنسق العام هيلفي إلياكيم من ناميبيا، والمنسقان الإعلاميان أليو جلوكو من السنغال، وثابانج مازيبوكو من جنوب أفريقيا، والمنسقون الأمنيون إدوين جورج من جنوب أفريقيا، وإيمانويل موتونامي من زيمبابوي وستفين نديلا من بوروندي، ومساعد المنسق العام تيليبو جيلين من مالاوي.

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