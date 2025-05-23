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رياضة

محمد صلاح يكشف موعد اعتزاله كرة القدم

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول موعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في ظل تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد اعتزال محمد صلاح 

وقال صلاح في تصريحات صحفية: “سألعب كرة القدم حتى عمر الـ 39 أو 40، سألعب حتى يخبرني أطفالي بأن الوقت انتهى لكرة القدم وحان الوقت لتكون معنا فقط”.

وأضاف النجم المصري: “في السنوات الأخيرة؛ عدد كبير من لاعبي كرة القدم قدموا أفضل نسخة لهم بعد عمر الثلاثين. الخبرة تصبح أكثر وتستطيع التحكم في مشاعرك بشكل أفضل وكذلك تعمل على نفسك بشكل أذكى”. 

وتابع محمد صلاح: "لا أرغب في الظهور بمظهر المتعجرف، لكن أرقامي كانت دائمًا في صدارة الفريق. هذا الموسم تحديدًا كان استثنائيًا، حيث تفوقت أرقامي على جميع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وليس فقط داخل فريقي".

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