حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)

نشب حريق هائل في عقار سكني مكون من 4 طوابق، بشارع القومية العربية بدائرة قسم شرطة إمبابة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأصيب شاب في الحريق وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وعلى الفور تم إخلاء السكان وفرض كردون أمني بمحيط العقار وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

ويواصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص ورفع آثار الحادث عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

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