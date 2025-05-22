الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق عقار في إمبابة، فيتو

نشب حريق هائل في عقار سكني مكون من 4 طوابق، بشارع القومية العربية بدائرة قسم شرطة  إمبابة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وأصيب شاب في الحريق وتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وعلى الفور تم إخلاء السكان وفرض كردون أمني بمحيط العقار وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للعقارات المجاورة.

 

ويواصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة فحص ورفع آثار الحادث عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

بعد صراع الأحفاد، خطوة أمنية جديدة لحسم واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي

حريق في عقار مكون من 5 طوابق بمدينة نصر والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

التحريات تكشف عن مفاجأة بشأن شهادة الجيران في قضية نوال الدجوي

حريق في عقار قرب أكاديمية الفنون بالعمرانية

إيداع علي غزال بمركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ أحكام بحبسه

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

إصابة عاملين إثر سقوط حائط بمول شهير في الشيخ زايد

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

القبض على عاطل بتهمة قتل عشيقته وقطع أذنها في الجيزة

التحفظ على عدد من المشتبه فيهم بسرقة مسكن نوال الدجوي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة إمبابة عمليات النجدة والاسعاف الدفاع المدني

الأكثر قراءة

حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)

جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم من يحج ولا يصلي إلا الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية