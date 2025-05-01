مصرع وإصابة 18 عاملا، ماذا كشفت المعاينة بشأن حادث طريق الواحات؟

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث مصرع شخص وإصابة 17 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا، وأمرت بانتداب خبير من مرور الجيزة للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابساته، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسماع أقوالهم.

وكشفت المعاينة عن اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 17 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

بلاغ بوقوع حادث مروري في الواحات

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات البحرية الصحراوى بنطاق مدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

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