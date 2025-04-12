السبت 12 أبريل 2025
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حوادث

ضبط المتهم بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة

متهم، فيتو
متهم، فيتو

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط  عاطل متهم بالتحرش بفتاة داخل إحدى وسائل المواصلات العامة بالقاهرة، وذلك بعد مرور 48 ساعة على الواقعة التي وثقتها المجني عليها في محضر رسمي داخل قسم الشرطة، وأثارت تفاعلًا واسعًا بعد نشرها تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت المجني عليها منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قالت فيه: بكل فخر وكل سعادة، حابة أقول إن بعد 48 ساعة المتحرش اتقبض عليه، الحمد لله،  في رسالة حملت امتنانها لكل من دعمها في الوصول إلى حقها.

وكانت فتاة تقدمت ببلاغ تتهم فيه رجلًا مسنًا بالتحرش بها خلال عودتها إلى المنزل برفقة والدتها، إذ فوجئت به يلمسها بطريقة غير لائقة، لتمسك بيده ومواجهته أمام الركاب.

وقالت المجني عليها في محضر الشرطة إنها كانت تجلس في المقعد الأمامي بجوار والدتها، عندما شعرت بشيء يحتك بها، لتكتشف أن الرجل يمد يده بشكل غير مقبول، وأضافت: مسكت أيده ولفيت عليه، وبدأت أزعق، وفجأة قال نزلوني نزلوني.

وأوضحت الفتاة أن بعض الركاب تجاهلوا الموقف، فيما وقفت إحدى الراكبات بجانبها وساندتها، وحاول المتهم استعطاف الحضور بادعاء البكاء، ثم تمكن من مغادرة السيارة قبل وصول الشرطة.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

 

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