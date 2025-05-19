أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل مشجع "مالية كفر الزيات".. آخر تطورات واقعة سرقة نوال الدجوي.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما أسلحة ومخدرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاُ بحق 3 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخصين بسبب مشاجرة بين الأطفال بقرية عرب مطير بمركز الفتح.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام مستقلي سيارة ملاكي بإطلاق عيار ناري على أحد الأشخاص أثناء جلوسه داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ فقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة بالتزامن مع وصول الأفواج الجديدة من الحجاج من مصر إلى المدينة المنورة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة المطرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات متفرقة.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.

كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة 6 أكتوبر.

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات، المعروف إعلاميًا بـ "حمادة عزو"، بعد ضبطه بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له داخل مدرجات الملعب.

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