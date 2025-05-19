أخبار الحوادث اليوم: إخلاء سبيل مشجع "مالية كفر الزيات".. آخر تطورات واقعة سرقة نوال الدجوي.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة بحوزتهما أسلحة ومخدرات
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الحكم بالإعدام شنقا بحق 3 أشخاص والمشدد لـ آخر فى أسيوط
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاُ بحق 3 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخصين بسبب مشاجرة بين الأطفال بقرية عرب مطير بمركز الفتح.
كشف ملابسات فيديو إطلاق نار على أحد الأشخاص داخل مقهى بالقاهرة وضبط الجناة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام مستقلي سيارة ملاكي بإطلاق عيار ناري على أحد الأشخاص أثناء جلوسه داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ فقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.
رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 1000 حاج من المدينة المنورة إلى مكة
أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة بالتزامن مع وصول الأفواج الجديدة من الحجاج من مصر إلى المدينة المنورة.
الحصيلة 4 مصابين، القبض على طرفي مشاجرة في المطرية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة المطرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات متفرقة.
سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية
تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.
مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله
كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة شقة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس إدارة جامعة أكتوبر الحديثة للعلوم والآداب، داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة 6 أكتوبر.
مصرع عنصرين شديدي الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات
نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات.
الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.
تهمته فعل فاضح، إخلاء سبيل مشجع "مالية كفر الزيات" بكفالة مالية ألف جنيه
قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات، المعروف إعلاميًا بـ "حمادة عزو"، بعد ضبطه بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له داخل مدرجات الملعب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا