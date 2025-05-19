الحكم بالإعدام شنقا بحق 3 أشخاص والمشدد لـ آخر فى أسيوط

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقاُ بحق 3 أشخاص والسجن المشدد 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخصين بسبب مشاجرة بين الأطفال بقرية عرب مطير بمركز الفتح.



وكانت المحكمة قررت ضم الجنايتين رقمي 21171 و 21279 لسنة 2024 جنايات الفتح لارتباطهما حيث تعود وقائع القضية الأولى رقم 21171 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح بإطلاق أعيرة نارية بقرية عرب مطير ووجد جثة.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والفحص مقتل " ياسين. ج. أ " وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " بشار. م. م " 23 عاما، فلاح، بسبب وقوع مشاجرة بين المتهم ونجل المجني عليه وأثناء توجه المجني عليه وشقيقه إلى والد المتهم لمعاتبته وإنهاء الخلاف قام المتهم بإحضار بندقية خرطوش وأطلق أعيرة نارية صوب المجني عليه مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته.

وتعود وقائع القضية الثانية رقم 21279 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من أهالي قرية عرب مطير بمقتل " حسن. م. م " شقيق المتهم في القضية الأولى.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " عصام. ج. أ " 49 عاما، شقيق المجني عليه في القضية الأولى، و" عمر. ك. أ " 27 عاما، و" عماد. ر. أ " 37 عاما، و" محمود. س. م " 42 عاما، مقيمين جميعا قرية عرب مطير.

وكان القاضي محمد فاروق علي الدين رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط قال إن المحكمة ترد العدول إلى أهله ولا تقبله لأنه أتى بعد الأخذ بالثأر فهذا العدول لا تقبله المحكمة لأنه مشكوك فيه ولو لم يأخذ المتهمون بالثأر وتركوا الله والمحكمة لأخذوا حقهم.

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