الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية

سقوط تشكيل عصابي
سقوط تشكيل عصابي

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من عنصرين إجراميين تخصص في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.

<strong>تخصص فئة 200 جنيه  والدولارات..سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية</strong>
تخصص فئة 200 جنيه  والدولارات..سقوط تشكيل عصابي بالقاهرة لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية

 تشكيل عصابي  لتقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية

 

وأكدت التحريات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في تزوير العملات وترويجها على عملائهم.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين الرئيسيين، بالإضافة إلى ضبط عميلين آخرين – لهما معلومات جنائية – بحوزتهم  عملات ورقية مزيفة محلية وأجنبية، وأدوات وأجهزة تُستخدم في عملية التقليد والتزييف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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