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حوادث

الحصيلة 4 مصابين، القبض على طرفي مشاجرة في المطرية

الأجهزة الأمنية بمديرية
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة نشبت بدائرة قسم شرطة المطرية، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح وكدمات متفرقة.

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وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين، وعلى الفور انتقلت القوات إلى محل الواقعة، حيث تبين نشوب مشاجرة بين:  الطرف الأول: شخصان، مصابان بجروح وكدمات والطرف الثاني: ثلاثة أشخاص، من بينهم اثنان مصابان بجروح وكدمات.

و تبين من التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات مالية بين الطرفين، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتم ضبط الطرفين في حينه، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مشاجرة الاشتباكات مشاجرة في المطرية مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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