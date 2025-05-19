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حوادث

الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

الداخلية تضبط صاحب
الداخلية تضبط صاحب شركة غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد ا

 تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  صاحب شركة – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل مبالغ مالية ضخمة متحصلة من نشاطه غير المشروع.

 

غسل 100 مليون جنيه من تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة

 وأوضحت التحريات أن المتهم كان يمارس نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث قام بغسل الأموال الناتجة عن هذا النشاط بقيمة تُقدر بحوالي 100 مليون جنيه، من خلال عدة وسائل لإخفاء مصدرها الحقيقي.

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وتضمنت محاولاته إضفاء الطابع الشرعي على هذه الأموال من خلال  شراء العقارات والأراضي، شراء السيارات، وتأسيس شركات بأسماء كيانات ظاهرها قانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري استكمال التحقيقات لتتبع الأموال والممتلكات المرتبطة.

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