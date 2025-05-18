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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 4 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 669 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما تم تنفيذ 669 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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