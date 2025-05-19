رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

حادث سرقة غريب، كشف عن أمور كثيرة تحيط بالدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومالكة الجامعة ومجموعة من المدارس الخاصة التي تقدم التعليم البريطاني في مصر.

وفجر حادث سرقة فيلا نوال الدجوي، الكثير من التساؤلات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول شخصية الدكتورة نوال الدجوي، وثروتها، خاصة بعد إعلان قائمة المسروقات التي بلغت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية.

وتستعرض بوابة فيتو، أبرز وأهم المعلومات عن الدكتورة نوال الدجوي، التي وصفت برائدة التعليم الخاص، ورائدة التعليم البريطاني في مصر.

من هي نوال الدجوي؟

تعد الدكتورة نوال الدجوي، او ماما نوال كما تحب أن يطلق عليها الجميع، إحدي رواد التعليم الخاص في مصر، حيث كانت من أوائل من أسسوا مدارس خاصة في مصر، هي مجموعة مدارس دار التربية، وكانت أيضا أول من أسس جامعة خاصة مصرية، عقب صدور قانون إنشاء وتنظيم الجامعات الخاصة، هي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي حققت شهرة دولية، خاصة لأنها اعتمدت من المملكة المتحدة، وقدمت شهادة تخرج مزدوجة بريطانية مصرية.

واهتمت نوال الدجوي بالتعليم، وأفنت عمرها في تأسيس وإدراة منشآت تعليمية، بعد حصولها على دكتوراه في التربية، ولقناعتها بأن التعليم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الأفراد والمجتمعات، وركزت جهودها على إصلاح التعليم وتطويره، خصوصًا من خلال القطاع الخاص، كما تبنت وضع معايير دولية لجودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي في مصر.

وكان شعارها في الحياة، "أنا أفكر، أعمل، أضيف.. إذن أنا أعيش"، وهو الشعار الذي تبناه طلابها من بعدها، وأصبح شعارا ملهما بالنسبة لهم.

جوائز وتكريمات نوال الدجوي

حظت نوال الدجوي، بحب كل من حولها، وما أن تطأ قدمك جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلا وتجد الجميع ينادونها ماما نوال، الصغير والكبير، حارس الأمن ورئيس الجامعة، وكل فرد بها.

وكما كان لها نصيب في حب من حولها، كان لها نصيب كبير من الجوائز والتكريمات محليا ودوليا، منها مايلي:

حصلت على دكتوراه فخرية في التربية من جامعة جرينتش سنة 2006

حصلت على دكتوراه فخرية من كلية وادي ميزوري في 1999

تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 كواحدة من النماذج النسائية المشرفة في مصر.

منحتها جامعة ميديل سيكس البريطانية درجة الاستاذية الفخرية لدورها الرائدة في تطوير التعليم الأهلي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.