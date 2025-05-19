الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

نوال الدجوي
نوال الدجوي
ads

حادث سرقة غريب، كشف عن أمور كثيرة تحيط بالدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ومالكة الجامعة ومجموعة من المدارس الخاصة التي تقدم التعليم البريطاني في مصر.

وفجر حادث سرقة فيلا نوال الدجوي، الكثير من التساؤلات من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول شخصية الدكتورة نوال الدجوي، وثروتها، خاصة بعد إعلان قائمة المسروقات التي بلغت 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية. 

وتستعرض بوابة فيتو، أبرز وأهم المعلومات عن الدكتورة نوال الدجوي، التي وصفت برائدة التعليم الخاص، ورائدة التعليم البريطاني في مصر. 

من هي نوال الدجوي؟

تعد الدكتورة نوال الدجوي، او ماما نوال كما تحب أن يطلق عليها الجميع، إحدي رواد التعليم الخاص في مصر، حيث كانت من  أوائل من أسسوا مدارس خاصة في مصر، هي مجموعة مدارس دار التربية، وكانت أيضا أول من أسس جامعة خاصة مصرية، عقب صدور قانون إنشاء وتنظيم الجامعات الخاصة، هي جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والتي حققت شهرة دولية، خاصة لأنها اعتمدت من المملكة المتحدة، وقدمت شهادة تخرج مزدوجة بريطانية مصرية. 

واهتمت نوال الدجوي بالتعليم، وأفنت عمرها في تأسيس وإدراة منشآت تعليمية، بعد حصولها على دكتوراه في التربية، ولقناعتها بأن التعليم هو المفتاح الحقيقي لتقدم الأفراد والمجتمعات، وركزت جهودها على إصلاح التعليم وتطويره، خصوصًا من خلال القطاع الخاص، كما تبنت وضع معايير دولية لجودة التعليم الجامعي وقبل الجامعي في مصر.

وكان شعارها في الحياة، "أنا أفكر، أعمل، أضيف.. إذن أنا أعيش"، وهو الشعار الذي تبناه طلابها من بعدها، وأصبح شعارا ملهما بالنسبة لهم. 

جوائز وتكريمات نوال الدجوي

حظت نوال الدجوي، بحب كل من حولها، وما أن تطأ قدمك جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلا وتجد الجميع ينادونها ماما نوال، الصغير والكبير، حارس الأمن ورئيس الجامعة، وكل فرد بها. 

وكما كان لها نصيب في حب من حولها، كان لها نصيب كبير من الجوائز والتكريمات محليا ودوليا، منها مايلي: 

  • حصلت على دكتوراه فخرية في التربية من جامعة جرينتش سنة 2006
  • حصلت على دكتوراه فخرية من كلية وادي ميزوري في 1999
  • تم تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 كواحدة من النماذج النسائية المشرفة في مصر.
  • منحتها جامعة ميديل سيكس البريطانية درجة الاستاذية الفخرية لدورها الرائدة في تطوير التعليم الأهلي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نوال الدجوي جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة والاداب سرقة فيلا نوال الدجوي فيلا نوال الدجوي الدكتورة نوال الدجوى ماما نوال مدارس دار التربية

مواد متعلقة

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

المعاينة تكشف عدم وجود آثار عنف في سرقة فيلا نوال الدجوي

ads

الأكثر قراءة

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

كزبرة يوجه رسالة لأصالة: فاكرة لما طلبت أعمل أغنية معاكي وقولتي مش موافقة؟

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

لو فرشناها تغطي ملعب وتطول برج، الذكاء الاصطناعي يكشف حجم مسروقات نوال الدجوي

بعد واقعة نوال الدجوي، هل يجوز قانونًا الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية داخل المنازل؟

تعرف على رأي اتحاد الكرة في إلغاء الهبوط

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

خدمات

المزيد

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

قائمة مسروقات فيلا نوال الدجوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

هل هناك وقت محدد لزيارة المسجد النبوي؟

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية