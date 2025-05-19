تهمته فعل فاضح، إخلاء سبيل مشجع "مالية كفر الزيات" بكفالة مالية ألف جنيه

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات، المعروف إعلاميًا بـ "حمادة عزو"، بعد ضبطه بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له داخل مدرجات الملعب.

ويظهر المشجع في الفيديو وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط، ويؤدي حركات استعراضية وصفت بـ"غير لائقة"، أثناء احتفاله داخل المدرجات بعد تسجيل فريقه كفر الزيات لخمسة أهداف في شباك فريق تلا، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وأفادت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحركت فور تداول المقطع، وألقت القبض على المشجع، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وتم عرضه على جهات التحقيق بتهمة ارتكاب فعل فاضح علني.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين جمهور الكرة ومتابعي مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر تصرف المشجع تعبيرًا عن فرحته بشكل مبالغ فيه، ومن رأى أنه تجاوز الأعراف والسلوكيات المقبولة داخل الملاعب، مطالبين بتطبيق القانون للحفاظ على صورة الجماهير الرياضية.

وواصلت جهات التحقيق عملها حاليًا، حتي الإفراج عنه بعد نتائج تحريات المباحث والإجراءات القانونية اللازمة.

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