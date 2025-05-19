الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تهمته فعل فاضح، إخلاء سبيل مشجع "مالية كفر الزيات" بكفالة مالية ألف جنيه

تهمته فعل فاضح: إخلاء
تهمته فعل فاضح: إخلاء سبيل مشجع مشجع "مالية كفر الزيات"

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، إخلاء سبيل مشجع نادي مالية كفر الزيات، المعروف إعلاميًا بـ "حمادة عزو"، بعد ضبطه بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له داخل مدرجات الملعب.

محامو الغربية يواصلون الإضراب أمام جنايات طنطا اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

عميد طب طنطا: نجاح إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بعد 3 ساعات من فصلها

ويظهر المشجع في الفيديو وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط، ويؤدي حركات استعراضية وصفت بـ"غير لائقة"، أثناء احتفاله داخل المدرجات بعد تسجيل فريقه كفر الزيات لخمسة أهداف في شباك فريق تلا، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وأفادت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحركت فور تداول المقطع، وألقت القبض على المشجع، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وتم عرضه على جهات التحقيق بتهمة ارتكاب فعل فاضح علني.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين جمهور الكرة ومتابعي مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر تصرف المشجع تعبيرًا عن فرحته بشكل مبالغ فيه، ومن رأى أنه تجاوز الأعراف والسلوكيات المقبولة داخل الملاعب، مطالبين بتطبيق القانون للحفاظ على صورة الجماهير الرياضية.

وواصلت جهات التحقيق عملها حاليًا، حتي الإفراج عنه بعد نتائج تحريات المباحث والإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

عميد طب طنطا: نجاح إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل بعد 3 ساعات من فصلها

محامو الغربية يواصلون الإضراب أمام جنايات طنطا اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات

شاهد، لحظة الإغماء الجماعي بين طالبات تربية رياضية طنطا بسبب درجات الحرارة العالية
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد في اختبارات القدرات بالجامعات بتنسيق 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها (فيديو)

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية