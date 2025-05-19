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حوادث

القبض على تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين

القبض على تشكيل عصابي
القبض على تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في النصب والاحتيال

 تمكنت أجهزة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية –، يقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

<strong>القبض على تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين</strong>
القبض على تشكيل عصابي بالمنيا تخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين

 وكشفت التحريات أن المتهمين شكلوا عصابة تخصصت في النصب على المواطنين، منتحلين صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك، حيث كانوا يتواصلون مع الضحايا بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ليقوموا بعد ذلك بالحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

واستغل أفراد التشكيل هذه البيانات في إجراء عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى تحويل مبالغ مالية لمحافظ إلكترونية، ما تسبب في تكبيد الضحايا خسائر مالية كبيرة.

 

النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين

 وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 4 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت تورطهم في النشاط الإجرامي.

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وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم للوقائع على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

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