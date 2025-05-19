رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 1000 حاج من المدينة المنورة إلى مكة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية، بدء عمليات تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة بالتزامن مع وصول الأفواج الجديدة من الحجاج من مصر إلى المدينة المنورة.

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 1000 من حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

وأوضح رئيس البعثة أنه تم تفويج الفوج الأول من الحجاج الذي يضم 1000 حاج، بعد أن قضوا الفترة المقررة لهم بجوار الرسول الكريم، وقيامهم بأداء بزيارات الروضة الشريفة فيما سيتم تفويج باقي الحجاج تباعا خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن منظومة تفويج حجاج القرعة تتم بدقة شديدة، حيث يقوم مسؤولو غرفة عمليات البعثة بالمدينة المنورة، باعداد كشوف الحجاج، وتوزيعها على الحافلات الحديثة التي تم التعاقد عليها؛ لضمان راحة الحجيج، ثم القيام بإعلانها للحجاج بفنادق اقامتهم قبل عملية التفويج ب48ساعة، حتى يعلم كل حاج رقم الحافلة الخاصة به، وعلى كل حافلة تم وضع كشف بأسماء الحجاج الذين سيستقلونها،

كما قام مسؤولو منظومة الحقائب بغرفة عمليات بعثة القرعة بالمدينة المنورة، بالتنبيه على الحجاج بإعداد حقائبهم في الليلة السابقة للسفر والمرور على الغرف عقب صلاة الفجر لتسلم الحقائب، والتأكد من شحنها جميعا إلى فنادق الحجاج بمكة المكرمة مما أسهم في سهولة التفريج ووصول كل حاج لمكانه في الفترة الزمنية المقررة.

وأشاد الحجاج بما لاقوه من تسهيلات خلال إقامتهم في المدينة المنورة سواء من حيث الفنادق القريبة من المسجد النبوي أو تنظيم ندوات دينية لشرح المناسك أو تنظيم زيارات للروضة الشريفة.

ووجه الحجاج الشكر لمسئولي بعثة القرعة الذين عملوا على راحتهم خلال ال ٢٤ ساعة على مدار فترة إقامتهم بالمدينة.

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