مصرع عنصرين شديدي الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وقد أسفرت الجهود الأمنية عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في محافظتي المنوفية والمنيا، حيث تبين أنهما مطلوبان لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا جنايات تتعلق بـ"سلاح ناري، مخدرات، وسرقة بالإكراه".

كما تم ضبط باقي عناصر هذه البؤر، وعُثر بحوزتهم على أكثر من 169 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس)، و9 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 6 فرد محلي)، وسيارة كانت تُستخدم في نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويجري استكمال التحقيقات لكشف مزيد من المتورطين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.