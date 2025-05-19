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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة بعدة محافظات

مصرع عنصرين شديدي
مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات من المخدرات، فيتو

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتعاون مع قطاع الأمن المركزي، في استهداف عدد من البؤر الإجرامية بعدة محافظات.

 

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

وقد أسفرت الجهود الأمنية عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق نار مع قوات الشرطة في محافظتي المنوفية والمنيا، حيث تبين أنهما مطلوبان لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا جنايات تتعلق بـ"سلاح ناري، مخدرات، وسرقة بالإكراه".

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كما تم ضبط باقي عناصر هذه البؤر، وعُثر بحوزتهم على  أكثر من 169 كيلو جراما من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – أيس)، و9 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية، بندقية خرطوش، 6 فرد محلي)، وسيارة كانت تُستخدم في نشاطهم الإجرامي.

وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ويجري استكمال التحقيقات لكشف مزيد من المتورطين.

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الاسلحة والذخائر الأمن المركزى الذخائر غير المرخصة مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر قطاع الأمن المركزي سرقة بالإكراه

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