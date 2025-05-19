كشف ملابسات فيديو إطلاق نار على أحد الأشخاص داخل مقهى بالقاهرة وضبط الجناة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر قيام مستقلي سيارة ملاكي بإطلاق عيار ناري على أحد الأشخاص أثناء جلوسه داخل أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة؛ فقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية بشأن الحادث، إلا أن التحريات الدقيقة كشفت تورط 4 أشخاص يستقلون سيارتين ملاكي، حيث استعان أحدهم بباقي المتهمين وتوجهوا إلى موقع الحادث، وقام بإطلاق عيار ناري صوب المجني عليه "طليق شقيقته" بسبب خلافات سابقة بينهما.

وقد أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم (فرد خرطوش) والسيارتين المشار إليهما. وباستدعاء المجني عليه، أيد ما ورد بالتحريات وأقر بإصابته في الساق جراء الواقعة، موضحًا أنه لم يحرر محضرًا بالحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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