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محافظات

بتهمة فعل فاضح، حجز حمادة عزو مشجع مالية كفر الزيات

مشجع مالية كفر الزيات،
مشجع مالية كفر الزيات، فيتو

قررت جهات التحقيق بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، حجز مشجع نادي مالية كفر الزيات، المعروف إعلاميًا بـ "حمادة عزو"، لحين صدور تحريات المباحث بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو له داخل مدرجات الملعب.

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ويظهر المشجع في الفيديو وهو يرتدي ملابسه الداخلية فقط، ويؤدي حركات استعراضية وصفت بـ"غير لائقة"، أثناء احتفاله داخل المدرجات بعد تسجيل فريقه خمسة أهداف في شباك فريق تلا، ضمن منافسات دوري القسم الثالث لكرة القدم.

وأفادت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تحركت فور تداول المقطع، وألقت القبض على المشجع، حيث تم اقتياده إلى ديوان مركز شرطة كفر الزيات، وتم عرضه على جهات التحقيق بتهمة ارتكاب فعل فاضح علني.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء بين جمهور الكرة ومتابعي مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر تصرف المشجع تعبيرًا عن فرحته بشكل مبالغ فيه، ومن رأى أنه تجاوز الأعراف والسلوكيات المقبولة داخل الملاعب، مطالبين بتطبيق القانون للحفاظ على صورة الجماهير الرياضية.

وتواصل جهات التحقيق بمحافظة الغربية عملها حاليًا، في انتظار نتائج تحريات المباحث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
 

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