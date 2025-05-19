نشوب حريق في مصنع بالصف

يكثف رجال الحماية المدينة جهودهم للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع في منطقة الصف بالجيزة، وتم انتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص.



وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل مصنع بدائرة قسم شرطة الصف وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتواصل الحماية المدنية جهودها للسيطرة علي الحريق.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.