محافظ بني سويف يراجع الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت محافظة بني سويف أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، راجع مع مسؤولي التعليم الاستعدادات النهائية اللازمة لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لسنوات النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من يوم الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

إمتحانات النقل تنطلق الاربعاء ببني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه من المقرر أن يؤدي ما يزيد عن 570 ألف و718 طالبًا وطالبة الامتحانات بمختلف صفوف النقل، بواقع 314 ألف و391 تلميذًا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية (من الصف الثالث إلى السادس) في 722 مدرسة (رسمي/لغات/خاص)، و152 ألف و348 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي في 463 مدرسة، و41 ألف و607 طالبًا وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام (نظامي/خدمات/منازل) داخل 93 مدرسة، بجانب أكثر من 68 ألف طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية.

ضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب

وأشارت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إلى أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات بحضور محمد بدر، وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، وقد تم التأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية

كما نوهت وكيل تعليم بني سويف، إلى تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وأكدت على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

غلق أبواب المدارس بعد دخول الطلاب اللجان

كما تضمن التوجيه غلق أبواب المدارس بعد دخول الطلاب في المواعيد المحددة، ومنع تواجد أي أشخاص غير القائمين على العملية الامتحانية داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة إطلاع أعضاء اللجان على التعليمات الخاصة بالامتحانات والتوقيع عليها بالعلم، وتوزيع المهام على جميع العاملين باللجان، ومنع تأخر الملاحظين عن دخول اللجان، وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص.

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