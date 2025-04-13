الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة غرقا في قنا

فيتو
فيتو

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، غرقا بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بغرق صغيرة بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر غرقها بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اسعاف قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية المراشدة محافظة قنا

مواد متعلقة

مطران دشنا يترأس قداس أحد الشعانين في قنا (صور)

بدء صلوات التجنيز بكنيسة القليمنا في قنا (فيديو وصور)

وقفة احتجاجية لمحامي قنا اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية (فيديو وصور)

محافظ قنا يفاجئ مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

تحويل معلمة ومدير مدرسة بالجيزة للتحقيق لعدم تطابق سجلات التقييمات مع الدرجات الفعلية

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

ناصر ترك يكشف مفاجأة بشأن وقف تأشيرات العمرة وغرامة المخالفين

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية