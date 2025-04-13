مصرع طفلة غرقا في قنا

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الأحد، غرقا بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بغرق صغيرة بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات إثر غرقها بترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

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