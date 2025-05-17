تطور جديد في اتهام عامل بالتعدي علي طفلة ببولاق الدكرور

تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة تعدي شاب على طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل عقار سكني بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدم به والد الطفلة.

واستمعت النيابة لأقوال والد المجني عليها، ويدعى "م. س."، ويعمل حارسا للعقار، وكشف أنه أثناء تواجده بالطابق الأرضي سمع صراخ نجلته، فصعد مسرعا ليجدها في حالة انهيار، وأخبرته بأن أحد الأشخاص تعدى عليها داخل إحدى الوحدات السكنية.

وأضاف أن المتهم – شاب يبلغ من العمر 20 عاما – كان قد حضر إلى العقار بغرض استلام بعض الملابس، واغتنم فرصة وجود الطفلة بمفردها وارتكب الواقعة.

وأكد الأب في التحقيقات أنه لم يتردد في التوجه فورا إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن الحادث، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المتهم على ما اقترفه من جرم شنيع في حق طفلته.

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية المتهم وضبطه بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

كما أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الطفلة وإعداد تقرير مفصل عن حالتها، بالإضافة إلى طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث، مع استمرار حبس المتهم.

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