الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

التحفظ على شقيقة وزير سابق متهمة بإصابة شخص بالطريق الصحراوي

تصادم سيارتين بالطريق
تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي، فيتو

تحفظت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  على موظفة، وهي شقيقة وزير سابق، بتهمة التسبب في إصابة شخص في حادث تصادم وقع على الطريق الصحراوي بدائرة مركز كرداسة، نتج عنه إصابة قائد السيارة الأخرى وتهشم السيارتين.

وتم التحفظ على السيارتين وسحبهما عبر أوناش المرور من قبل الخدمات المرورية، لإجراء معاينة من قبل لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد موظفة  شقيقة المسؤول ، ما أدى إلى اصطدام السيارة بالسيارة الأخري.

وتواصل أجهزة البحث جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة لكشف ملابساتها.

 

وكانت قد انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

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أمن الجيزة الطريق الصحراوي كرداسة حادث تصادم

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