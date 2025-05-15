قرار بضبط وإحضار المتهم الخامس في واقعة خط الغاز بأكتوبر

تكثف قوات مباحث الجيزة جهودها لضبط متهم خامس هارب، في واقعة انفجار خط الغاز بأكتوبر وهو مسؤول بشركة مقاولات شهيرة، كان قد أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة آخرين، وذلك تنفيذا لقرار ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة العامة.

كما تمكنت قوات المباحث من ضبط 4 مهندسين بذات الواقعة.



بدأت الواقعة بتلقي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، المقدم محمد راغب، مفاده نشوب حريق هائل بـ خط غاز أكتوبر قرب جامعة نوال.



وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبيّن نشوب حريق هائل في خط الغاز أسفر عن احتراق 10 سيارات تصادف مرورها، ووفاة 6 أشخاص، نتيجة اصطدام “لودر” تابع لشركة مقاولات شهيرة يعمل دون تنسيق مع الجهات المختصة بخط الغاز وتم التحفظ على سائق اللودر.

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