القبض على مدرب كرة طائرة بناد شهير ابتز فتاة بنشر صور فاضحة

ألقت مباحث القاهرة القبض على مدرب كرة طائرة بنادٍ شهير، متهم بالاعتداء على فتاة وابتزازها إلكترونيًّا بصور وفيديوهات أجبرها على إرسالها إليه، بعدما أوهمها بعلاقة عاطفية وسجل لها مكالمات جنسية وقام بابتزازها ماديًّا مقابل عدم نشرها على السوشيال.

وضبط بحوزة المتهم فيديوهات للمجني عليها ولعدد من الفتيات على هاتفه المحمول على تطبيق الواتساب.

وتحرر محضر بالواقعة وجار إحالته للنيابة للتحقيقات.

وحررت أسرة فتاة قاصر محضرًا رسميًّا بقسم شرطة مصر الجديد تتهم فيه مدرب كرة طائرة بنادٍ شهير بالاعتداء على ابنتهم، جنسيًّا وتهديدها بصور وفيديوهات أجبرها على إرساله إليه وابتزازها، ماديًّا مقابل عدم فضحها ونشرها على السوشيال ميديا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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