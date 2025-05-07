بملابس صفراء وجلسة غير لائقة في لقاء رسمي، بسمة وهبة تثير انتقادات المصريين

بسمة وهبة، أثارت ملابس الإعلامية بسمة وهبة في لقائها مع سفير مصر في اليونان عمر عامر، جدلًا وانتقادًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن بسمة وهبة كانت ترتدي بدله باللون الأصفر وحقيبة صفراء اللون وضعتها على الطاولة وظهرت في الكادر.

برجل على رجل وملابس صفراء باسمة وهبة تثير الجدل

وانتقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي جلست بها المذيعة بسمة وهبة أمام سفير مصر باليونان عمر عامر، وخاصة أن اللقاء رسمي، حيث ظهرت بسمة وهي تضع "رجل على رجل"، الأمر الذي وصفه النشطاء بأنه منافي للبروتوكولات في اللقاءات الرسمية.

لقاء بسمة وهبة مع سفير مصر في اليونان عمر عامر، فيتو



علقت البلوجر سهام يحيي قائلة: "بسمة وهبة أجرت حوارًا مع سفير مصر في اليونان، ظهر السفير ملتزمًا بالأتيكت والبروتوكول ومتواضع، والمذيعة واضعة رجل على رجل، ومرتدية "بيجامة" صفراء تبرق وترتر وشنطة صفراء شنطة العيد.. هذا ليس لقاء مع حمو بيكا في برنامجها العرافة"

كما وجه البلوجر أحمد حافظ انتقاده لملابس بسمة وهبة، فقال: "من أصول مهنة المذيع أو المذيعة، عندما يجري لقاء مع مسئول له مكانة مرموقة. وممثل لمصر في دولة أجنبية مثلًا. يظهر على الشاشة بصورة تحترم الضيف، وتحترم خصوصية اللقاء، وتحترم المشاهد، وتحترم الشاشة؛ هذا سفير مصر في اليونان. ممثل وزارة الخارجية المصرية. ممثل مصر كدولة محترمة وكبيرة في دولة كبيرة. معقولة يكون ده المظهر على الشاشة؟! هل يليق بالضيف والجمهور أن تظهر مذيعة مصرية مع ضيف في منصب سفير مصري- أو غيره- بتلك الهيئة؟!"

مظهر بسمة وهبة مثار انتقاد النشطاء

وتابع أحمد حافظ "وبعدين إيه علاقة الشنطة بالحوار؟! وإيه علاقة الملابس بالحوار؟!. هل دعاية للشنطة مثلا؟! طريقة الجلوس أمام الضيف نفسها. السفير قاعد في منتهى الرقي والتحضر. وحضرتك يبدو إنك روحتي الحوار التليفزيوني على غفلة. حضرتك كمذيعة حقك تنقدي كما شئتي احترامًا لحرية الرأي والتعبير. وحقي كمشاهد أمارس نفس حرية الرأي وأقول لحضرتك ده مش مظهر مذيعة في لقاء مع سفير مصري له كل التقدير والاحترام. جلوسًا ومظهرًا وأداءً.. ما كان لهذا اللقاء أن يٌذاع بتلك الطريقة"

بسمة وهبة بملابس صفراء وحقيبة في الكادر، فيتو



وردت البلوجر إبتهال عبد المحسن قائلة: "ده مش غلطها لوحدها ده غلط المخرج أولًا هو المسؤول عن الصورة الكاملة أمام الكاميرا، كان لازم يشيل الشنطه بنفسه بعد ما يستأذنها أو يطلب منها ويبعدها وكان لازم كمان يلفت نظرها للقعده غير اللائقه في لقاء مع دبلوماسي... فريق العمل بشكل عام مشارك في الصورة النهائية للقاء.."

الحوار ضعيف والأمر تخطى حدود اللياقة

وعلقت البلوجر زهراء عماد، قائلة: "الأمر تخطى حدود اللياقة... وضعيفة جدًا في الحوار مع الضيف والسفير كان المفروض يرفض اللقاء، الملابس غير لائقة وتسريحة الشعر والنظارة تنبئ أن المذيعة ذاهبة لسهرة، لون الملابس لا يصلح لمذيعة في لقاء رسمي تتحدث مع سفير بصراحه صفر من عشرة".

بسمة وهبة والسفير عمر عامر، فيتو

أما مونيتى الراملي فانتقدت ملابس بسمة وهبة قائلة: "لابد من أن تعرف المذيعة (أ ب) اتيكيت، الجلوس أمام الكبار وشكل اللبس، أين مسئولي القناة والمخرج والستايلست ومدير القناة وغيرهم من المسؤولين؟"

وقالت البلوجر أميرة محمد يونس: "أول ماشوفت هيئة المذيعة في لقاء رسمي لم يعجبني وحسيت إنها طالعة بلاج أو مصيف، أين البدلة الرسمية أو التايير البسيط والألوان الهادئة البسيطة الكلاسيكية.. اختيار غير موفق"

وسخر عدد من النشطاء معبرين عن رفضهم لمظهر المذيعة بسمة وهبة في لقاء رسمي مع سفير مصر في اليونان قائلين: "لبسها مناسب مع لون الكراسي والأرضية.. علشان تبقى ماتشنج مع تنجيد الكرسي".



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