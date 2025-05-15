الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مصنع أكياس في أكتوبر والتحريات تكشف السبب

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مصنع في أكتوبر، فيتو

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في فحص آثار حريق شب داخل هنجر مصنع لتصنيع الاكياس البلاستيكية بطول 500 متر بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، للوقوف على أسبابه وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد والتي قامت بها مطافئ الجيزة بعد السيطرة على الحريق.

 

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا يوجد خسائر في الأرواح وبالفحص وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي نتج عنه حريق داخل المصنع امتدت إلى الأكياس الموجودة في المصنع مما ترتب عليه تفاقم الحريق الذي نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية بنطاق المنطقة الصناعية في أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء، والإسعاف تحسبًا من وقوع مصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

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المعمل الجنائي أمن الجيزة اكتوبر مطافئ الجيزة

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