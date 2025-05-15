المعمل الجنائي يفحص آثار حريق مصنع أكياس في أكتوبر والتحريات تكشف السبب

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في فحص آثار حريق شب داخل هنجر مصنع لتصنيع الاكياس البلاستيكية بطول 500 متر بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، للوقوف على أسبابه وذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد والتي قامت بها مطافئ الجيزة بعد السيطرة على الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه لا يوجد خسائر في الأرواح وبالفحص وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي نتج عنه حريق داخل المصنع امتدت إلى الأكياس الموجودة في المصنع مما ترتب عليه تفاقم الحريق الذي نجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل داخل مصنع لتصنيع الأكياس البلاستيكية بنطاق المنطقة الصناعية في أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارات إطفاء، والإسعاف تحسبًا من وقوع مصابين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.