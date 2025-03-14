"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

طلبت الإعلامية بسمة وهبة من الفنانة نجلاء بدر ، أن ترد على جدل إجرائها عمليات التجميل بعد استعراضها لمجموعة صور لها أثناء استضافتها في برنامج العرافة.

نجلاء بدر في برنامج العرافة

وأحرجت نجلاء بدر بسمة وهبة على الهواء قائلة: “إنتي منافقة أوي إنتي بتجهدي نفسك والله إنتي بتحكمي ليه من الصور، بس أنا فعلا عملت عملية تجميل في مناخيري ولكن متحكميش على الصور، خصوصا في وجود السوشيال ميديا والتطبيقات”.

وأضافت نجلاء: “أنا مالعبتش في وشي بس لعبت في مناخيري ومبسوطة، وعايزة أفضل في عيون جوزي حلوة طول حياتي”.

ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة نجلاء بدر في بطولة مسلسل في لحظة مع أحمد فهمي والذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2025

أبطال مسلسل "في لحظة"

ومسلسل في لحظة من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، ويشارك به مجموعة من النجوم وهم أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، ونجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

منصة TOD تطرح صورا جديدة من الكواليس

وكشفت منصة TOD عن صور جديدة من كواليس مسلسل “في لحظة” الذي يجمع بين أحمد فهمي وميرنا نور الدين في إطار الترويج له قبل عرضه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الرومانسية والانتقام وهو مكون من 30 حلقة وسيعرض خلال شهر رمضان على منصة TOD.

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