أخبار الفن اليوم، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء، رحمة أحمد تتصدر التريند بعد إعلان انفصالها، أمير طعيمة يكشف حقيقة خلافه مع الهضبة

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

طلبت الإعلامية بسمة وهبة من الفنانة نجلاء بدر ، أن ترد على جدل إجرائها عمليات التجميل بعد استعراضها لمجموعة صور لها أثناء استضافتها في برنامج العرافة.

وأحرجت نجلاء بدر بسمة وهبة على الهواء قائلة: “إنتي منافقة أوي إنتي بتجهدي نفسك والله إنتي بتحكمي ليه من الصور، بس أنا فعلا عملت عملية تجميل في مناخيري ولكن متحكميش على الصور، خصوصا في وجود السوشيال ميديا والتطبيقات”.

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة 15 من مسلسل ولاد الشمس للفنانين أحمد مالك وطه دسوقي مشاهد حزينة، حيث بدأت بمشهد وفاة “مفتاح” الذي يقوم بدوره طه دسوقي، حيث إنه ضحي بنفسه من أجل صديقه ولعة، وتلقى طعنة بالسكين من أحد رجال ماجد الذين أرسلهم لسرقة ملف يحمل معلومات خطيرة تتسبب في سجنه.

وتتوالي الأحداث، وتستعرض الحلقة عددا من المشاهد الفلاش باك، والتي تضمنت أسعد اللحظات التي جمعت بين ولعة ومفتاح قبل وفاته، ودخل ولعة في حالة صدمة أثناء دفنه لصديقه مفتاح.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥؛ خرج مسلسل حياة أو موت بطولة الفنانة حنان مطاوع من سباق موسم دراما رمضان الحالي ٢٠٢٥.

وكان من المقرر أن يتم عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان؛ لكن تقرر تأجيل عرضه لأسباب تتعلق بعدم استكمال تصوير الحلقات.

تصدرت الفنانة رحمة أحمد “ صاحبة شخصية ”مربوحة" في مسلسل الكبير أوي، حديث مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها انفصالها من زوجها في أحد البرامج.

وقالت رحمة أحمد خلال استضافتها في أحد البرامج: "إنها انفصلت عن زوجها ودخلت في حالة اكتئاب بسبب هذا الأمر مما أدى إلى فقدان وزنها.

وأكدت رحمة أحمد أنها ما زالت تحب زوجها السابق، مشيرة إلى أنها لا تفكر في الزواج مرة أخرى.

تصدرت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل المداح 5: أسطورة العهد بطولة الفنان حمادة هلال، المحتوى الرائج على موقع "فيسبوك" بعدما أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في أجواء من التشويق والإثارة.

بدأت أحداث الحلقة 15 بمشهد فلاش باك، حيث توجه جعفر الشيخ جاد إلى صابر لمساعدته في تذكر خريطة كانت ست الحسن قد حاولت محوها من ذاكرته.

واكتشف صابر مرضه أثناء حديثه مع الدكتورة فاتن، مما دفعهما للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

مسلسلات رمضان 2025، عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة الـ15 من الموسم الثاني من مسلسل الدراما الشعبي «العتاولة 2»،قبل قليل، بطولة النجوم أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

وشهدت أحداث الحلقة توقف حفل زفاف نصار «احمد السقا» وعدولة «نسرين أمين» بسبب حضور ظباط ليخبرهما بوفاة حنة «زينة» بالبحر بشكل مفاجئ.

فينهار السقا ويذهب للمشرحة ويفاجئ بوجود العقد الذهبي الذي اشتراه لزوجته فيرفض أن يكشف عن الجثة ويكتفى بتأكيد الوفاة من العقد فينهار ويقرر قتل عدولة لاعتقاده انها من قتلت حنة، ومن ثم يقيم عزاء كبير بالإسكندرية ليأخذ عزاء حنة زوجته الراحلة لكن تفاجئ زينة الجميع وتحضر عزائها تكشف لهم أنها مازالت على قيد الحياة وتهدد نصار بقرارها فى الزواج عقب انتهاء شهور العدة.

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة حقيقة خلافه مع الهضبة عمرو دياب، بسبب عدم تعاونهما مع بعضهما البعض منذ عام 2011، باستثناء عمل دعائي جمع بينهما منذ عامين.

وقال أمير طعيمة خلال لقائه في برنامج “حبر سري” والتي تقدمه الأعلامية إسما إبراهيم":"الحقيقة مفيش خلاف والقصة وما فيها أني أنا وعمرو دياب فعلا مشتغلناش مع بعض من 2011، واشتعلنا مع بعض من سنتين في أغنية دعائية ولكن مفيش خلاف.

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة 15 من مسلسل إش إش حول رجب الذي يواجه إش إش بشأن حقيقة نزولها إلى صالون الفندق، حيث كان يظن أنها ذهبت إلى هناك، لكنه اكتشف أنها قابلت ابن خالتها نصه.

وسألها عن سبب كذبها عليه، فأجابته بأنها طلبت منه المال الذي كانت تجمعه من عملها، وأوضحت له أنها لم تعتد على الصرف إلا من مالها الخاص وجهدها، مما جعل رجب يضحك ويتقبل الأمر بسهولة.

قالت الفنانة نجلاء بدر: أنا سعيدة بأني ممثلة إغراء، مشيرة إلى أن هذه النوعية من الأدوار فرضت عليها في بداياتها الفنية، ولم يكن لديها اختيارات أخرى.

وأضافت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج العرافة:" هو ماحدش بيختار في البدايات، انتي بيتم ترشيحك لحاجة إما توفقي أو متوفقيش، فمكنش فيه اختيارات، دا هو دور اتعرض عليكي من 15 مخرجا، ومبسوطة إني اتصنفت كده في مصر ومش مضايقة، وهذا يدل على أن لدي مواصفات الأنثى الجميلة.

وتابعت نجلاء بدر:" هند رستم أقوى ممثلة فيكي يا مصر، مصنفة أنها ممثلة إغراء"

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل الحلانجي وفاة والد الحلانجي الذي يقوم بدوره الفنان سامح الصريطي، إثر أزمة قلبية.

يذهب المعلم خليل "محمد لطفي" لتقديم واجب العزاء لـ طه الحلانجي في والده، وذلك بعد الخلاف الذي وقع بينهما في الحلقات الماضية، ويقوم المعلم خليل بدفع مليون جنيه مقابل عملية النصب الذي من المقرر أن يقوم بها طه الحلانجي.

وتقوم وردة "إيناس النجار" بتهديد زوجها محمود حمدان إن ظل يبحث وراءها ستخبر زوجته الأولى بأنه متزوج عليها.

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