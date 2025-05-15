الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

إصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة أعلى محور الضبعة

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور الضبعة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

حادث محور الضبعة اليوم

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور الضبعة، بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص قبل الحي 12 بأكتوبر أعلى محور الضبعة نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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