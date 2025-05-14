الأربعاء 14 مايو 2025
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حوادث

تفاصيل مرعبة لفتاة تحرش بها سائق ميكروباص وحاول اغتصابها في أكتوبر

القبض علي قائد سيارة
القبض علي قائد سيارة ميكروباص خطف فتاة باكتوبر،فيتو

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة  علي سائق سيارة ميكروباص متهم بمحاولة خطف فتاة بطريق اكتوبر.

 وكان عدد من قائدي المركبات قاموا بمطاردة المتهم عفور سماع صراخ المجني عليه واستغاثتها حيث تمكنوا من استيقافه وضبطته وسرعة إبلاغ قوات الشرطة التي حضرت علي الفور وتمكنت من ضبط المتهم واصطحابه بسيارته الي قسم الشرطة.

 واتهمت الفتاة السائق بمحاولة خطفها واغتصابها  والتحرش بها أثناء استقلالها السيارة، الأمر الذي جعلها تستغيث بقائدي المركبات علي الطريق الذين نجحوا في إنقاذها.

واضافت الفتاة في المحضر  أنها استقلت سيارة الميكروباص التي يقودها المتهم  من ميدان لبنان لميدان الحصري وفي الطريق نزل جميع الركاب.

وبعد نزول الركاب استغل السائق تواجدها بمفردها وقام بتغيير الطريق، أثناء سير السيارة بسرعة لامس أجزاء حساسة من جسدها وحاولت القفز منها دون جدوى لإغلاقه الأبواب الأمر الذي جعلها تستغيث بالمواطنين.

ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود محاولة تعدٍ على فتاة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

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الجيزة بطريق أكتوبر الشرطة قسم الشرطة

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