المعمل الجنائي يفحص حريق مقابر سعد زغلول بالخليفة (صور)

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن القاهرة فحص آثار حريق غرفة حرس مدفن سعد زغلول بدائرة قسم شرطة الخليفة، لكشف ملابساته والوقوف على أسبابه، وذلك بعد إجراء عملية التبريد.



وبانتقال قوات البحث الجنائي لموقع الحادث تبين من خلال الفحص نشوب الحريق في طابق واحد داخل مقابر حوش سعد باشا زغلول داخل مقابر السيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، داخل غرفة حرس مدفن سعد زغلول بمساحة 600 م عبارة عن 5 غرف خشبية 2 حمام مشترك.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو ماس كهربائي، ولم يسفر الحادث عن خسائر بالأرواح.

ويواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات للوقوف على أسباب الحريق، وكشف ملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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