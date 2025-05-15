القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب أولوية المرور بالهرم (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور بـمنطقة الهرم.

فيديو مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله تعدى بعض الأشخاص على بعضهم باستخدام أسلحة بيضاء بنطاق محافظة الجيزة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات، وأنه بتاريخ 20 أبريل الماضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (3 سائقين)، وطرف ثان: (سائقان) بسبب خلافات بينهم على أولوية المرور بنطاق دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم دون حدوث إصابات.



وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (2 ماسورة حديدية– سلاح أبيض) وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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