الخميس 15 مايو 2025
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حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متعفنة داخل شقة في أكتوبر

العثور على جثة متعفنة
العثور على جثة متعفنة بشقة في أكتوبر، فيتو

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص متعفنة داخل شقة بمساكن 103 في أكتوبر.

 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى مفاده، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في مساكن 103 بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص عثر على جثة شخص في حالة تعفن ورجح الكشف الطبي الأولى مرور 3 أيام على الوفاة.


وتقوم الجهات المعنية بإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.

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قوات البحث الجنائي أمن الجيزة اكتوبر

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