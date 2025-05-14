جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة متعفنة داخل شقة في أكتوبر

تواصل قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص متعفنة داخل شقة بمساكن 103 في أكتوبر.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالى مفاده، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية في مساكن 103 بأكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالفحص عثر على جثة شخص في حالة تعفن ورجح الكشف الطبي الأولى مرور 3 أيام على الوفاة.



وتقوم الجهات المعنية بإجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة، وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.