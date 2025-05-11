إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف في الفيوم

أصيب 3 أشخاص من الفيوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي، بالرصيف على طريق الفيوم – القاهرة، بعد مدخل قرية الكعابي، بدائرة مركز شرطة سنورس، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج.

تصادم سيارة بالرصيف علي طريق الفيوم – القاهرة

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، وعلي الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضرًا بالواقعة، بمركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولى التحقيق.

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