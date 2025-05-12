إصابة شابين في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بطريق السنطة - الجعفرية

شهد طريق السنطة - الجعفرية بمحافظة الغربية، صباح اليوم، حادث تصادم مروع بين دراجة نارية “موتوسيكل” وسيارة نقل "جامبو"، ما أسفر عن إصابة شابين بإصابات بالغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بطريق السنطة - الجعفرية.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث وتبين إصابة كلا من د" أدهم جمال الشحات، البالغ من العمر 18 عامًا والمقيم بقرية تطاي، إصابة بكسر أسفل الركبة وأدهم سامي فرج، 19 عامًا من قرية الجعفرية، بعدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، كما تم إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث.



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