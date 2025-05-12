الإثنين 12 مايو 2025
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محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق "زفتى - السنطة" بالغربية

تصادم سيارتين ميكروباص
تصادم سيارتين ميكروباص وآخري ملاكي بطريق "زفتي

 شهد طريق "زفتى-السنطة" في محافظة الغربية، بنطاق قرية كفر الدغايدة، حادث تصادم سيارتين “ميكروباص وآخرى ملاكي”، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد.

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 تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية كفر الدغايدة نطاق مركز زفتي، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص وملاكي بالطريق الرئيسي "زفتي-السنطة"، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية، وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم إلى مستشفى زفتي العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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