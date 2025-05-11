أخبار الفن اليوم: وفاة المخرج عادل القشيري.. مخرج لام شمسية يهاجم لجنة إنقاذ الدراما.. طارق نور يوجه رسالة خاصة لصناع دراما رمضان
شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:
وفاة المخرج عادل القشيري بعد صراع مع المرض
أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة المخرج المسرحي عادل القشيري، بعد صراع مع المرض، كما لم تحدد أسرة المخرج الراحل موعد أو مكان الجنازة والعزاء حتى الآن.
مخرج لام شمسية يهاجم لجنة إنقاذ الدراما
قال المخرج كريم الشناوي إنه لا يمكن لأي لجنة إنقاذ الدراما ما لم ينشغل الخبراء والعلماء بتخصصاتهم أولًا.
وكتب المخرج كريم الشناوي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: "مفيش "لجنة" هتنقذ الدراما".
بسبب حفله بولاية ميامي الأمريكية، رسالة اعتذار عاجلة من باسم يوسف
اعتذر الإعلامي الساخر باسم يوسف للجمهور من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بسبب أزمات حفله الذي كان من المفترض أن يقام بولاية ميامي الأمريكية
رامي عاشور يطرح أحدث أغنياته " أتجوز مين" (فيديو)
طرح الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور أغنيته الجديدة، والتى تحمل عنوان " أتجوز مين !! " على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.
والأغنية كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى أيمن مسعود، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"
محمود العسيلي يحيي حفلا بعمان في هذا الموعد
يحيي المطرب محمود العسيلي حفل غنائي في العبدلي بعمان وذلك يوم 13 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.
ومن المفترض أن يقدم محمود العسيلي خلال حفله بعمان عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح
رامز جلال يواصل تصوير "بيج رامي" بشوارع أكتوبر بصحبة هذه الفنانة
يواصل الفنان رامز جلال تصوير عددًا من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد “بيج رامي” داخل إحدى الشوارع بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة بسمة بوسيل.
الصفا الثانوية بنات في المركز الثالث بشباك التذاكر
يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.
حقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات 85،903 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت، واحتل المركز الثالث بعد فيلمي “سيكو سيكو ونجوم الساحل”.
طارق نور يوجه رسالة خاصة لصناع دراما رمضان
وجه طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة شكر لكافة صناع الدراما الذين تعاونوا مع الشركة المتحدة في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.
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