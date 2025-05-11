أخبار الفن اليوم: وفاة المخرج عادل القشيري.. مخرج لام شمسية يهاجم لجنة إنقاذ الدراما.. طارق نور يوجه رسالة خاصة لصناع دراما رمضان

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين عن وفاة المخرج المسرحي عادل القشيري، بعد صراع مع المرض، كما لم تحدد أسرة المخرج الراحل موعد أو مكان الجنازة والعزاء حتى الآن.

قال المخرج كريم الشناوي إنه لا يمكن لأي لجنة إنقاذ الدراما ما لم ينشغل الخبراء والعلماء بتخصصاتهم أولًا.



وكتب المخرج كريم الشناوي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: "مفيش "لجنة" هتنقذ الدراما".

اعتذر الإعلامي الساخر باسم يوسف للجمهور من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بسبب أزمات حفله الذي كان من المفترض أن يقام بولاية ميامي الأمريكية

طرح الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور أغنيته الجديدة، والتى تحمل عنوان " أتجوز مين !! " على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.



والأغنية كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى أيمن مسعود، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

يحيي المطرب محمود العسيلي حفل غنائي في العبدلي بعمان وذلك يوم 13 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.



ومن المفترض أن يقدم محمود العسيلي خلال حفله بعمان عدد كبير من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح

يواصل الفنان رامز جلال تصوير عددًا من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد “بيج رامي” داخل إحدى الشوارع بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة بسمة بوسيل.

يعرض حاليا فيلم الصفا الثانوية بنات، في دور العرض السينمائي ضمن منافسات أفلام عيد الفطر لعام 2025.



حقق فيلم “الصفا الثانوية بنات” إيرادات 85،903 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت، واحتل المركز الثالث بعد فيلمي “سيكو سيكو ونجوم الساحل”.

وجه طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة شكر لكافة صناع الدراما الذين تعاونوا مع الشركة المتحدة في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.