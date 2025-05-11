الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

طارق نور يوجه رسالة خاصة لصناع دراما رمضان

طارق نور.فيتو
طارق نور.فيتو

وجه طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة شكر لكافة صناع الدراما الذين تعاونوا مع الشركة المتحدة في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

وجاء فى رسالة طارق نور لصناع الدراما الرمضانية: إن موسم رمضان 2025 شهد بذل مجهود مضاعف من مختلف صناع دراما المتحدة من كتاب وممثلين ومخرجين ومنتجين وكافة فرق الإنتاج، والتي أسهمت جهودهم في تقديم الشركة المتحدة لموسم درامي على قدر كبير من الجودة والإبداع، حيث تم إنتاج ما يتجاوز الـ ٢٠ مسلسلا هذا العام. 

كما قد أشار طارق نور إلى أن أعمال المتحدة في رمضان ٢٠٢٥ تميزت بمخاطبة العقول ومناقشة عدد متنوع من القضايا الاجتماعية التي تشغل المجتمع المصري، وهو ما يمثل في حد ذاته تطور ملحوظ في المحتوى الدرامي، وهو نجاح سيكون بمثابة حافز للمبدعين ولصناع الدراما نحو مزيد من الارتقاء بالمحتوى الدرامي واكتسابه المناعة وليس المنع، إلى جانب دعم القفزات الدرامية القائمة على المسؤولية المجتمعية للدراما.

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