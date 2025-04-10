مخرج مسلسل لام شمسية: الممثلون كانوا شركاء في كل التفاصيل

أكد المخرج كريم الشناوي، مخرج مسلسل لام شمسية، أن العمل شكّل تحديًا كبيرًا منذ اللحظة الأولى، وأن النجاح الذي حققه لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة تعاون وشراكة حقيقية بين كل عناصر الفريق، من أصغر دور حتى كبار النجوم

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن لتكريم أبطال وفريق عمل مسلسل لام شمسية بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندسة مارجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

وقال: "شكرًا على الثقة والدعم من البداية كنا عارفين إن ده مشروع صعب، وفي مراحل كتير من الشغل ماكناش متأكدين إذا كنا هنقدر نعرض كل الحلقات بالشكل اللي نتمنى، لكن مع الوقت بدأنا نشعر باهتمام الجمهور، وده كان أكبر دافع لينا".

وتابع: "في البداية، حتى لو الناس اتبسطت من الحلقات الأولى، كان عندنا قلق إنهم يزهقوا أو إن الزخم يقل مع الوقت، لكن الحمد لله التفاعل استمر، وكان فيه حالة من التواصل الحقيقي مع الجمهور، لافتا إلى أن النجاح جاء ثمرة تعاون وثيق مع المؤلفة مريم نعوم، قائلًا: "ده نجاح جماعي، تحقق بشراكة حقيقية مع مريم نعوم، اللي ساعدت على بناء قصة تمس المجتمع وتعالج قضايا بعمق ووعي".

وأوضح أن الممثلين كانوا شركاء في كل التفاصيل، وتابع: "أنا محظوظ جدًا بالفريق ده، من أول الطفل علي اللي قدم أداءً استثنائيًا، لحد الفنان الكبير كمال أبو رية بكل خبرته وثقله. كل شخص في العمل أضاف له من قلبه وموهبته".

واختتم كريم الشناوي بتوجيه الشكر لكل من دعم العمل، مؤكدًا أن هذا النوع من الدراما لا ينجح إلا بوجود رؤية مشتركة وفريق مؤمن بالرسالة.

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