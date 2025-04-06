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ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات ليلة أمس

الصفا الثانوية بنات
الصفا الثانوية بنات

حقق فيلم الصفا ثانوية بنات لـ على ربيع إجمالى إيرادات ليلة أمس السبت بلغت 630،159 جنيهًا.

إيرادات فيلم الصفا الثانوية بنات لــ على ربيع

وكان المخرج عمرو صلاح كشف لـ “فيتو”، كواليس تقديمه فيلما سينمائيا جديدا ليندرج ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2025، وهو فيلم “الصفا الثانوية بنات” من بطولة على ربيع وبمشاركة “محمد ثروت، هالة فاخر، وئام مجدي، إسراء رخا، لينا صوفيا وسارة الشامي، وهو من تأليف أمين جمال جمال ووليد أبو المجد”.

 

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فيلم الصفا الثانوية بنات

وقال مخرج الفيلم فى تصريح خاص: تقديم القالب الكوميدي السينمائي صعب، وحاولنا تقديم فيلم كوميدى على درجة عالية من الصدق والأمانة الفنية، نظرا لأنى لا أميل لتقديم الأعمال الكوميدية الصرف وإنما أحاول فى أعمالى أن أقدم رسالة إلى جانب الضحك.

وتدور أحداث “الصفا الثانوية بنات” فى إطار اجتماعى كوميدى، ويظهر خلاله على ربيع بشخصية مدرس صعيدى فى مدرسة بنات يمر بالعديد من الأزمات ولكنها فى إطار كوميديا ويعيش قصة حب رفقة سارة الشامى.

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الصفا الثانوية بنات ايرادان فيلم الصفا الثانوية بنات علي ربيع أفلام عيد الفطر

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