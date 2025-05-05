نقابة المهن التمثيلية تنعي الراحل نعيم عيسى

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان الراحل نعيم عيسى، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.

نقابة الممثلين تنعي نعيم عيسى

وجاء في بيان النقابة: “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان القدير نعيم عيسى”.

وتابع بيان النقابة: “وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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