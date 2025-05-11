رامي عاشور يطرح أحدث أغنياته " أتجوز مين" (فيديو)

طرح الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور أغنيته الجديدة، والتى تحمل عنوان " أتجوز مين !! " على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

والأغنية كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى أيمن مسعود، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"

رامى عاشور يطرح أغنيته الجديدة

تدور فكرة الأغنية فى إطار رومانسى بسيط، حول شاب يتقابل بالصدفة بفتاة جميلة، ويعرض عليها الزواج.. قرر رامى أن يهدى هذه إلى الأغنية إلى زوجته ملك الشواربي، بعد احتفاله أمس بالزواج فى حفل مقتصر على حضور العائلتين وأصدقاء العروسين المقربين، ومن المعروف أن رامى وملك أعلنا خطوبتهما فى نهاية أبريل العام الماضى.. كما عبر رامى عن سعادته بالتعاون مع الموزع الموسيقى أيمن مسعود، ووجه الشكر إلى مصمم الأزياء ميسون جميل، الذى قام بتصميم إطلالته بصورة الغلاف.

نشر رامى منذ أسبوع فيديو له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وكتب قائلا: "اتعصبت شويه … اهدًا يا باشا حصل خير.. وطرح سؤالا فى الفيديو على متابعيه ومعجبيه قائلا: هو مفيش حد فى الكون يتكلم عن الجواز أو الارتباط بشكل إيجابى؟.. وأضاف: مه مش معقول التجارب كلها مش كويسه والناس كلها مش طايقة بعض؟!.. ومن ناحية أخرى تفاعل معه عدد كبير من متابعيه، فمنهم من علق بقوله: الحمد الله التجارب موجودة لكن أصحابها فكرهم اعلي من نشرها علي السوشيال ميديا والجو المزيف دا.. ابعد عن المحيط دا كله هتلاقي ناس حقيقية ووقتهم لأسرتهم مش للجمهور.. وعلق آخر بقوله: مستنيك يا صاحبي تشجعني.. وعلق آخر بقوله: احلى حاجه ف الجواز الطلاق.. وعلق آخر بقوله: الجواز ده أعظم علاقه انسانيه خلقها ربنا على الأرض...تقدر فيها تعمل كل حاجه وتبقى اكتر واحد سعيد على وجه الأرض.. تقول كلمات أغنية " أتجوز مين!! ":..

‏أنا أول يوم شفت عينها كان زحمه وناس ياما حواليها

كان يومي اساسا مش ظابط ف غريبة إني أشوفها يوميها

سلمت عليها فصاحبتها ضحكت وقالت شوف حلاوتها

‏قلتلها أكيد واخد بالي طب نتجوز أصل أنا حبيتها.

ا‏تجوز مين روحي روحي أنا روحي مش قدك لا

إيه ده راحة على فين بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

وا‏تجوز مين روحي روحي أنا روحي مش قدك لا

إيه ده راحة على فين بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

فى زمننا الصعب د بقى عاده الناس عايزين بس زياده

كلنا شايفين روحنا دى كامله وده حتى ماجاش فى ولا عباده.

هنعيش وهنبنى ف احلامنا وهناخد بعض على عيوبنا

العمر هيفضل يسرقنا، وهتفضلى انتى فى عينى جنه

ا‏تجوز مين روحي روحي أنا روحي مش قدك لا

إيه ده راحة على فين بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

وا‏تجوز مين روحي روحي أنا روحي مش قدك لا

إيه ده راحة على فين بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

ا‏تجوز مين إيه ده راحة على فين

ا‏تجوز مين إيه ده راحة على فين

بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

وا‏تجوز مين روحي روحي أنا روحي مش قدك لا

إيه ده راحة على فين بحبك يا ملاك دي ملك واحدة

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