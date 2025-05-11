الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

رامز جلال يواصل تصوير "بيج رامي" بشوارع أكتوبر بصحبة هذه الفنانة

رامز جلال
رامز جلال

يواصل الفنان رامز جلال تصوير عددًا من المشاهد الخارجية لفيلمه الجديد “بيج رامي” داخل إحدى الشوارع بمدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، وتجمعه هذه المشاهد بالفنانة بسمة بوسيل.

وكان الفنان رامز جلال بدأ تصوير أحداث فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بيج رامي”، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بمنطقة العين السخنة.

الفنان رامز جلال

ويفرض رامز جلال حالة من السرية على أحداث الفيلم، الذي من المفترض أن يعرض خلال موسم الصيف السينمائي المقبل، حيث إنه منع اقتراب أحد من خارج فريق العمل لمنطقة التصوير.

 كما يعود بعدها أبطال الفيلم لاستكمال تصوير مشاهده بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة.

فيلم أخي فوق الشجرة

وكان رامز جلال قد شارك في موسم الصيف قبل الماضي بفيلم يحمل اسم “أخي فوق الشجرة”، الذي لم يحقق النجاح الكبير مثلما اعتاد رامز جلال.

فيلم بيج رامي

فيلم بيج رامي، من بطولة الفنان رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

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رامز جلال يبدأ تصوير فيلم "بيج رامي" ويفرض حالة من السرية على أحداثه

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